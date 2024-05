Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo nhanh về kết quả thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin và văn thư, lưu trữ tại các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, từ năm 2021 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung, lộ trình theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Kạn, bảo đảm an toàn thông tin mạng và số hóa tài liệu giai đoạn 2021- 2025.

Công tác xây dựng, triển khai, quản trị, vận hành hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin và cập nhật, khai thác dữ liệu số hóa; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; công tác xây dựng, ban hành, áp dụng các quy định, quy trình, quy chế về quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng kỹ thuật, xử lý thông tin điện tử trên các hệ thống thông tin và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được chú trọng.

Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (TDOffice) được cài đặt để xử lý và gửi, nhận văn bản với các ban Đảng Trung ương. Các cơ quan, đơn vị đã ứng dụng chu trình xử lý văn bản trên mạng, 100% văn bản (không có nội dung mật) đi, đến đã được xử lý, gửi, nhận và lưu trữ dưới dạng tệp điện tử có sử dụng chữ ký số. Trung tâm dữ liệu của Tỉnh ủy do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, xây dựng theo mô hình quản lý dữ liệu tập trung theo quy định của Văn phòng Trung ương Đảng. Duy trì hoạt động thường xuyên 08 hệ thống thông tin, dữ liệu, phần mềm dùng chung của Đảng…

Công tác văn thư lưu trữ được quan tâm. Chưa để xảy ra lộ lọt thông tin bí mật nhà nước và an toàn, an ninh mạng. Công tác lập hồ sơ công việc, thu thập tài liệu, chỉnh lý tài liệu, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu, số hóa tài liệu, bảo vệ bí mật nhà nước được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định...

Thành viên Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng trao đổi về những hạn chế sau khi kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin và văn thư, lưu trữ tại các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Kạn.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc đầu tư nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu còn chậm, chưa đồng bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, không đủ tài nguyên để triển khai các hệ thống thông tin, dịch vụ, ứng dụng dùng chung của Đảng trong thời gian tới. Thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng đa số đã lạc hậu. Một số phần mềm Trung ương chuyển giao chưa hoàn thiện gây khó khăn cho việc triển khai tại địa phương. Nhân lực về công nghệ thông tin còn thiếu và yếu.

Dịp này, Tỉnh ủy Bắc Kạn đề xuất Văn phòng Trung ương Đảng quan tâm, xem xét và có ý kiến với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu xây dựng, tạo lập các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung như Quản lý văn bản và điều hành; kho lưu trữ điện tử; tra cứu và khai thác thông tin điện tử; quản lý tài chính, tài sản… để thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Xây dựng các phần mềm, hệ thống thông tin chuyên ngành xây dựng và thử nghiệm hoàn chỉnh triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Tiếp tục mở các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ kỹ thuật các tỉnh, thành ủy.

Đối với công tác văn thư, lưu trữ, đề nghị thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc hội thảo, ứng dụng công nghệ thông tin về công tác văn thư, lưu trữ ngày càng khoa học, hiện đại, đáp ứng yêu cầu. Nghiên cứu bổ sung tích hợp các phần mềm gửi nhận văn bản trên internet sang cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng để thuận tiện cho việc số hóa tài liệu lưu trữ trong thời gian tới. Ban hành hướng dẫn, quy định cụ thể về chế độ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại cơ sở...

Các thành viên Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đã nêu nhận xét sau kiểm tra tại các cơ quan Đảng. Chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá công tác ứng dụng CNTT tại các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Kạn được thực hiện tương đối tốt. Cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin, những đòi hỏi ngày càng cao trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Kạn cần quản lý, bảo đảm CCHC, an toàn thông tin trong Đảng tốt hơn nữa. Về cơ sở vật chất tại Trung tâm Tích hợp thông tin cần được đầu tư thêm, nhất là về phòng cháy, chữa cháy.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu những khó khăn của tỉnh Bắc Kạn trong quá trình thực hiện biên chế đội ngũ cán bộ CNTT, chiến lược phát triển CNTT, nguồn lực đầu tư CNTT, số hoá văn thư lưu trữ, phòng họp không giấy...

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu những hạn chế được chỉ ra tại cuộc kiểm tra, đồng thời cho biết Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng về nội dung đẩy mạnh ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Đề nghị các đơn vị quan tâm, quản lý tốt hơn nữa các thiết bị, phần mềm lưu trữ. Yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tập huấn sâu cho đội ngũ cán bộ.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng đã kiểm tra tại Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn./.