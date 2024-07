Vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

BBK - Công an tỉnh Bắc Kạn đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng vì Nhân dân phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe.

Theo quy định hiện hành, Công an tỉnh có thẩm quyền quản lý và giải quyết đối với 167 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 11 lĩnh vực. Trong đó, cấp tỉnh gồm 108 thủ tục thuộc 10 lĩnh vực; cấp huyện gồm 30 thủ tục thuộc 06 lĩnh vực; cấp xã gồm 29 thủ tục thuộc 08 lĩnh vực.

Với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tiếp công dân. Nhiều lĩnh vực được tiếp nhận giải quyết TTHC từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần như: Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quản lý xuất nhập cảnh; phòng cháy, chữa cháy; cấp, quản lý căn cước công dân. Các lĩnh vực như: Tổ chức cán bộ; Chính sách; Khiếu nại, tố cáo; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận giải quyết từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Quy trình, thành phần hồ sơ, thời hạn, lệ phí của từng thủ tục đều được niêm yết công khai, đầy đủ tại các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện việc cấp biển số xe nhanh (cấp sau 120 phút kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ) tại Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh đã thực hiện giải quyết TTHC nhanh sau 120 phút đối với 581 hồ sơ. Được biết, khi thực hiện cấp biển số xe nhanh, công dân không phải nộp bất kỳ khoản chi phí nào ngoài lệ phí theo quy định của Nhà nước.

Hiện nay, Công an tỉnh đang thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 95 TTHC; trả kết quả giải quyết qua bưu điện đối với 123 TTHC. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 20 hồ sơ, trả kết quả 797 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC theo hướng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và đảm bảo kiểm soát được quy trình giải quyết.

“Khi thực hiện các TTHC trong lĩnh vực Công an, tôi thấy rất nhanh chóng, thuận tiện. Các thủ tục được niêm yết công khai, đặc biệt là kết quả giải quyết được gửi trả qua đường bưu điện, nhờ đó tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại cho người dân”, chị Phạm Thị Loan, xã Cường Lợi (Na Rì) chia sẻ.

Hội nghị đối thoại trực tiếp về TTHC, giải quyết TTHC được Công an tỉnh tổ chức thường niên.

Để đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân, ngành Công an đã và đang tăng cường các giải pháp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, kịp thời giải đáp những yêu cầu, thắc mắc của người dân về việc giải quyết TTHC như: Đặt hòm thư góp ý; công khai số điện thoại cơ quan, cán bộ trực tiếp giải quyết; khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các đơn vị có chức năng giải quyết TTHC của Công an tỉnh; tổ chức hội nghị đối thoại về TTHC, giải quyết TTHC…

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chú trọng làm tốt công tác giải quyết TTHC; tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thái độ trong thi hành nhiệm vụ; kịp thời có giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đáp ứng sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn./.