BBK - Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” là quyết tâm chính trị, trọng tâm đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng văn minh đô thị tại địa bàn trong xu thế phát triển mới của đất nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng.

Trụ sở Công an phường Xuất Hóa được đầu tư xây dựng mới, đáp ứng tiêu chí về đảm bảo trụ sở.

Năm 2023, Công an phường Đức Xuân là đơn vị đầu tiên trên địa bàn được chọn “điểm” xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Sau 01 năm triển khai thực hiện mô hình, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn phường giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2022; 100% tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý theo quy định; 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng thời hạn, trong đó 20% giải quyết trước thời hạn. Nhờ sự tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an, phường Đức Xuân đã thành lập được 6 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 6 điểm chữa cháy công cộng, duy trì hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xây dựng văn minh đô thị...

Thành phố Bắc Kạn có 06 phường, gồm: Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Xuất Hóa, Sông Cầu. Đây là những địa bàn dân cư đông đúc và có nhiều mục tiêu trọng yếu về chính trị cần được bảo vệ. Các phường đều nằm ở trung tâm của tỉnh, điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự. Phát huy vai trò là lực lượng ở cơ sở, Công an các phường luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tạo môi trường an toàn, văn minh cho Nhân dân trên địa bàn.

Cải tiến lề lối, phương pháp làm việc hiệu quả “Vì Nhân dân phục vụ” là một trong những nội dung của mô hình.

Thượng tá Hà Quang Tuân, Trưởng Công an thành phố Bắc Kạn cho biết: Theo kế hoạch, đến năm 2030, 100% Công an phường trên địa bàn thành phố sẽ hoàn thành xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Trong năm 2024, có 02 đơn vị triển khai thực hiện mô hình này là Công an phường Sông Cầu và Công an phường Xuất Hóa. Công an phường Đức Xuân tiếp tục duy trì đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Nhờ sự đầu tư của Bộ Công an, Công an phường Xuất Hóa đã được xây dựng trụ sở khang trang trong năm 2023. Năm nay, đơn vị này được chọn xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Thiếu tá Nguyễn Xuân Tuệ, Trưởng Công an phường Xuất Hóa cho biết: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường thời gian qua cơ bản ổn định. Thực hiện mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” theo kế hoạch của Công an cấp trên, Công an phường Xuất Hóa đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường phường xây dựng Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện. Đơn vị cũng xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện từng tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành 20 tiêu chí của mô hình.

Theo Quyết định số 639/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an, để đạt “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” cần hoàn thành 20 tiêu chí, thuộc 7 nhóm: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường; Xây dựng lực lượng Công an phường; Đảm bảo về trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện; Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; Công tác phòng, chống tội phạm; Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và văn minh đô thị; Công tác cải cách hành chính.

Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” là chủ trương lớn của Bộ Công an, được cụ thể hóa từ Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII./.

Trang Lê