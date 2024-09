Bắc Kạn khám phá ổ nhóm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức lừa đầu tư “sàn BO”

BBK - Trong các ngày từ 13 đến 19/9/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn ra quyết định khởi tố đối với 13 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng thông qua trang https://xfinex.net.

Nhóm đối tượng lừa đảo

Thời gian gần đây, rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh thành khác đã bị nhóm tội phạm này lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, nắm tình hình trên không gian mạng.

Ngày 28/8/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an xã Nghĩa Trụ, Công an xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên kiểm tra, phát hiện nhóm gồm 15 đối tượng đang cư trú tại 02 căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 thuộc địa phận hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã làm rõ: Để đầu tư tài chính trên trang https://xfinex.net, thì người đầu tư phải có tài khoản, sử dụng tiền thật mua tiền ảo (USDT) để tham gia chơi. Khi có được lợi nhuận người đầu tư sẽ lên sàn tiền ảo của thế giới đổi ra Việt Nam đồng. Trên trang https://xfinex.net, người đầu tư sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của đồng USDT. Nếu dự đoán đúng, người đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỷ lệ sàn đưa ra; nếu sai, người đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc đầu tư tiền ảo (USDT) trên các sàn giao dịch, nhóm đối tượng đã tạo ra các clip về việc hình ảnh chơi thắng, nhận được lãi trên trang https://xfinex.net rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo… nhằm thu hút người khác. Thấy thắng dễ dàng nên nhiều người đã chuyển tiền để các đối tượng chơi hộ. Những lần đầu các đối tượng đều thông tin kết quả thắng để kêu gọi người chơi tiếp tục đầu tư. Những lần sau các đối tượng đưa ra các thông tin gian dối thông báo rằng đã thua hết và chiếm đoạt số tiền người chơi đã chuyển.

Các đối tượng bị khởi tố gồm:

(1) Đặng Phương Nam, sinh năm 1997, trú tại xóm 11, thôn Phú Lương Hạ, xã Quảng Tú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

(2) Dương Trung Hoài, sinh năm 2004, trú tại thôn Bản Phắng, xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

(3) Cao Văn Thế, sinh năm 2006, trú tại xóm Xuân Sơn, Xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

(4) Cao Thanh Lâm, sinh năm 2004, trú tại xóm Xuân Sơn, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp. tỉnh Nghệ An.

(5) Hoàng Thị Nhẫn, sinh năm 2005, trú tại thôn Vĩnh Chùng, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

(6) Nguyễn Văn Giang, sinh năm 2001, trú tại thôn 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

(7) Lò Văn Viên, sinh năm 2003, trú tại Bản Dứa, xóm Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

(8) Lê Thị Thương, sinh năm 2008, trú tại thôn Tân Sơn, Xã Tân Khang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

(9) Hạng Thị Bích Phượng, sinh năm 2007, trú tại thôn Khung Nhung, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

(10) Trần Văn Đức, sinh năm 1994, trú tại thôn Thành Tứ, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

(11) Nguyễn Văn Thuần, sinh năm 2002, trú tại thôn Thượng Ngàn 2, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

(12) Trần Kim Mạo, sinh năm 2000, trú tại xóm 5, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

(13) Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 2001, trú tại thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn tiếp tục làm rõ. Vậy ai là nạn nhân của nhóm tội phạm trên, hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn qua số điện thoại Điều tra viên: Nông Văn Toán 0984471666, Hà Văn Đào 0983152999./.