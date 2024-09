Bắt đối tượng “Giết người” sau 24 giờ lẩn trốn

Đối tượng Hoàng Sùn Ta tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/9/2024, Công an xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm nhận được tin báo về việc Hoàng Sùn Ta, sinh năm 1977, trú tại thôn Khuổi Luông, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn có hành vi đánh vợ là bà T.M.L, sinh năm 1972 (cùng trú tại địa chỉ trên) khiến bà L tử vong. Sau đó, Hoàng Sùn Ta đến nhà mẹ đẻ, trú cùng thôn, kể với bà là đã xô xát và đánh vợ tử vong rồi bỏ trốn lên rừng. Hoàng Sùn Ta và vợ không sống cùng con cái, cha mẹ mà sinh sống biệt lập với các khu vực khác trong thôn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp là Thượng tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn, hơn 100 CBCS gồm lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Công an huyện Pác Nặm, sử dụng chó nghiệp vụ, phối hợp cùng dân quân, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, quần chúng nhân dân trên địa bàn và khu vực giáp ranh chia làm nhiều tổ chốt chặn, bao vây, truy bắt đối tượng. Biết không thể trốn thoát, khoảng 20 giờ ngày 18/9 đối tượng quay về nhà thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận: Thời gian gần đây, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, đỉnh điểm nhất là thời điểm Hoàng Sùn Ta trở về nhà sau khi kết thúc điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm do bị ngã gãy xương sườn. Nhưng bà T.M.L lại cho rằng chồng mình “giả vờ” bị đau. Giữa 2 vợ chồng đã xảy ra cãi vã. Vì bực tức, Hoàng Sùn Ta đã tát vợ, giữa 2 vợ chồng xảy ra xô xát. Lúc này, người vợ tiếp tục buông lời thô tục dẫn đến Hoàng Sùn Ta dùng chiếc búa đinh ở gầm tủ đánh 2 phát vào đầu vợ, rồi bỏ lên nhà mẹ đẻ và trốn lên rừng./.