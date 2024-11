Công an Bắc Kạn tập huấn Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

BBK - Ngày 05/11, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trong Công an tỉnh.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 05 - 08/11.

Dự Lễ khai mạc có Đại tá, TS Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tham gia lớp tập huấn có 231 đồng chí là lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố; chỉ huy các đội nghiệp vụ; Công an các xã, phường, thị trấn… Trong thời gian từ ngày 05 - 08/11, các học viên sẽ được giảng viên là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các phòng, trung tâm thuộc Cục CSQLHC về TTXH, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và báo cáo viên của Công an tỉnh truyền đạt về những nội dung như: Giới thiệu về Đề án 06; mục tiêu, quan điểm, kết quả đạt được, những điểm nghẽn; hướng dẫn đào tạo lập tài khoản định danh điện tử, ứng dụng công dân số quốc gia (VnelD) và những lợi ích, tiện ích cho người dân và doanh nghiệp; giới thiệu về dịch vụ công thiết yếu; quy trình nghiệp vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong các hệ thống.

Giới thiệu các sản phẩm, ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử; công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; giải pháp triển khai Đề án 06/CP và ứng dụng cơ sở dữ liệu về dân cư phục vụ công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; quy trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước, quy trình thu nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận căn cước; ảnh, vân tay, thu nhận mống mắt, giọng nói, AND. Quy trình nạp thông tin cập nhật, điều chỉnh vào thẻ Căn cước, cách cài đặt, kích hoạt tài khoản VneID…/.