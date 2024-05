Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách bảo hiểm xã hội

Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Trụ cột an sinh xã hội", Thể lệ BTC cuộc thi đề ra yêu cầu nội dung tác phẩm cần phản ánh được những nét đặc trưng về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN mà BHXH Việt Nam đang tổ chức thực hiện. Phản ánh được tính nhân văn cao cả về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế - xã hội, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Phản ánh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu to lớn của ngành BHXH Việt Nam đạt được trên lĩnh vực an sinh xã hội từ khi thành lập đến nay, góp phần đưa toàn ngành BHXH Việt Nam phát triển vững chắc, hiện đại, chuyên nghiệp và toàn diện trong thời kỳ mới.

Cuộc thi nhằm thu hút, khuyến khích các nhạc sĩ chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trong, ngoài ngành và người dân sáng tác các ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước, qua đó tuyển chọn những ca khúc có nội dung, chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện được nét đặc trưng riêng của ngành BHXH Việt Nam, góp phần làm nổi bật hình ảnh trụ cột của hệ thống an sinh xã hội.

Về hình thức cuộc thi: Ca khúc dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi không quá 3 ca khúc dự thi. Ban tổ chức sẽ sắp xếp cho các tác giả, nhóm tác giả tham quan, nghiên cứu thực tế tại BHXH Việt Nam hoặc BHXH các tỉnh, thành phố (nếu tác giả, nhóm tác giả có nhu cầu).

Ban tổ chức tiếp nhận các ca khúc tham dự thi được đánh máy hoặc chép tay rõ ràng trên khổ giấy A4, 1 bản CD thu thanh ca khúc hoặc USB chứa file chất lượng cao (bao gồm cả nhạc và lời) thông qua hình thức nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Đối tượng dự thi là các nhạc sĩ chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trong, ngoài ngành và người dân trên toàn quốc đều có quyền gửi ca khúc tham gia.

Thời gian phát động và kết thúc việc tiếp nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 01/5 đến hết ngày 15/8/2024 (thời gian tiếp nhận tính theo dấu bưu điện hoặc biên bản tiếp nhận ca khúc).

Dự kiến trong quý 4/2024, sẽ tổ chức công diễn và trao giải các ca khúc tiêu biểu về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam./.