Tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động, thực hiện nghĩa vụ thuế

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế tỉnh Trần Việt Thành thông tin: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, song với sự cố gắng, nỗ lực, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã khắc phục khó khăn đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đã chấp hành tương đối tốt pháp luật thuế, kê khai, nộp thuế cho Nhà nước theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên trao đổi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đến hết ngày 30/11/2024, tổng số thuế, phí, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản các doanh nghiệp trên địa bàn đã nộp NSNN được trên 423 tỷ đồng, (chiếm 66% tổng số thu nội địa trừ đất). Trong đó, số nộp NSNN của 22 doanh nghiệp trọng điểm có mặt tại hội nghị chiếm khoảng trên 56%. Doanh nghiệp khu vực nhà nước thu đạt 66,2 tỷ đồng, trong đó một số đơn vị có số nộp lớn như: Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn, Công ty Điện lực, Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn, Bưu điện tỉnh, Công ty cổ phần thiết bị toàn bộ Matexim, Viettel Bắc Kạn…

Đến hết ngày 30/11/2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 810,2 tỷ đồng, bằng 87,1% dự toán Trung ương, bằng 80,2% dự toán tỉnh giao, bằng 107,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên thu từ khu vực này hụt thu lớn so với dự toán do tình hình kinh doanh của một số đơn vị lớn bị tác động bởi nhiều yếu tố khách quan như Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn sản lượng 10 tháng đầu năm giảm khoảng 2,55 triệu lít, bằng 93,1% so với cùng kỳ (34,98/37,54 triệu lít), Công ty Điện lực Bắc Kạn giảm 9,85 tỷ thuế GTGT so với cùng kỳ do trong năm có số thuế đầu vào lớn (nâng cấp dự án XDCB đường điện thôn bản và giá mua điện đầu vào tăng) dẫn đến 11 tháng đầu năm 2024 không phát sinh thuế GTGT phải nộp; tiến độ thu 11 tháng của Chi nhánh MTV Kim loại màu Bắc Kạn cũng giảm 5,3 tỷ đồng so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi (gây vỡ đập)...

Ngành Thuế và các doanh nghiệp trao đổi, đưa ra các giải pháp hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN năm 2024.

Tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý thu đạt 763,7 tỷ đồng, bằng 83,9% dự toán Trung ương, đạt 78,1% dự toán HĐND tỉnh, bằng 105,5% so với cùng kỳ. Trong đó các địa bàn trọng điểm có số thu chiếm tỷ trọng lớn đạt rất thấp so với dự toán tỉnh gồm: thành phố Bắc Kạn thu đạt 167,2 tỷ đồng (bằng 52,7%); huyện Chợ Đồn thu đạt 112,4 tỷ đồng (bằng 80,9%); huyện Ba Bể thu đạt 44,1 tỷ đồng (bằng 71%), huyện Chợ Mới đạt 28,8 tỷ đồng, bằng 75% dự toán tỉnh; Văn phòng Cục thu đạt 302,2 tỷ đồng (bằng 91,6%). Các địa phương còn lại (Na Rì, Bạch Thông, Ngân Sơn, Pác Nặm) đều đã hoàn thành vượt dự toán tỉnh giao.

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh thu đạt 154,7 tỷ đồng, trong đó điển hình có một số công ty nộp lớn (trên 2 tỷ đồng) như: Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Công ty TNHH Trường Thịnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Hồng Hà, Chi nhánh Công ty TNHH Ngọc Linh, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam, Công ty Cổ phần xây dựng công trình 399, Công ty Cổ phần Vương Anh, Công ty TNHH Kim Ngân, Công ty TNHH MTV Thành Quý, Công ty CP HVT Bắc Kạn, Công ty TNHH Huy Hoàn…

Để hoàn thành dự toán thu nội địa được giao trong năm (dự toán Trung ương còn phải thu: 146,3 tỷ đồng; dự toán HĐND tỉnh giao còn phải thu 214,3 tỷ đồng) trong điều kiện thị trường bất động sản đóng băng, nguồn thu gặp nhiều khó khăn về thu tiền sử dụng đất... Cục Thuế đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục khắc phục các khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng cuối năm 2024, đồng thời chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước, hoàn thành nộp dứt điểm các khoản tiền thuế, phí, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp trước ngày 25/12/2024.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Đinh Quang Tuyên đã trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư về hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí đề nghị các doanh nghiệp thông tin cụ thể về kết quả hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN đến thời điểm hiện nay.

Biểu dương các đơn vị, doanh nghiệp đã nộp ngân sách đạt và vượt, hiện nay chỉ có 04 doanh nghiệp có số nộp thấp hơn so với kế hoạch đăng ký. Nhiệm vụ thu ngân sách trong tháng 12 rất nặng nề trong điều kiện dự kiến hụt thu từ đất khoảng 160 - 190 tỷ đồng (hiện tại tiến độ thu tiền sử dụng đất mới đạt 127,8/333 tỷ đồng).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành Thuế tiếp tục rà soát cụ thể số thu và các lĩnh vực khác như kinh doanh thương mại, chuyển phát nhanh, chỉ đạo các địa phương cần khẩn trương đẩy mạnh công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất. Chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhanh chóng để hoạt động, sản xuất và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách của tỉnh năm 2024./.