Bộ Công an tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

BBK- Chiều 07/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân năm 2024; nhiệm vụ trọng tâm 2025.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên BTV Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, BCĐ Ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an triển khai quyết liệt toàn bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, phát huy vai trò nòng cốt xung kích tuyến đầu của lực lượng Công an nhân dân trong công tác ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH huy động hàng chục ngàn phương tiện, hơn 100.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người mắc kẹt ra ngoài an toàn, tổ chức cứu được hơn 11.000 người, tìm, tổ chức di chuyển tài sản và cứu được tài sản trị giá khoảng 130 tỷ đồng trong các vụ cháy.

Lực lượng CSGT thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông, phân luồng giao thông, chốt chặn tại các khu vực xung yếu, ngầm, tràn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cơ động, môi trường, trật tự đã tăng cường các biện pháp, điều động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố.

Dự báo thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, cực đoan hơn. Do vậy, Bộ Công an lưu ý Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, nhất là bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Rà soát, xây dựng, bổ sung các phương án, kịch bản cụ thể ứng phó kịp thời với các tình huống sự cố, thiên tai. Có giải pháp tăng cường tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, truyền thông và hợp tác quốc tế./.