“Cánh tay nối dài” bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

BBK - Cùng với cả nước, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn 8 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn đã đồng loạt ra mắt vào ngày 01/7/2024, sẵn sàng cho nhiệm vụ cùng lực lượng Công an chính quy giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.

Diễn tập thực binh tình huống giả định tại Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của huyện Bạch Thông.

Tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn lâu nay, nhưng khi chính thức trở thành thành viên của Tổ an ninh trật tự ở cơ sở, ông Hà Sỹ Huân, xã Như Cố (Chợ Mới) cảm thấy rất vinh dự và xác định trọng trách sẽ lớn hơn rất nhiều so với trước đây.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở được kiện toàn từ 3 lực lượng gồm: Bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó đội dân phòng. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đưa lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào hoạt động thực tế.

Cao Sơn là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bạch Thông. Địa hình đồi núi, giao thông bất lợi, lại nằm sâu trong Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ. Với những đặc thù đó, nhiều năm qua, công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là quản lý, bảo vệ rừng luôn được chú trọng. Trên địa bàn xã đã thành lập được 02 tổ an ninh trật tự ở cơ sở, mỗi tổ phụ trách 03 thôn. Cùng với lực lượng Công an xã chính quy, các tổ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ thường xuyên tuần tra, nắm tình hình và thực hiện các biện pháp giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn.

Ông Hà Kim Oanh, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông cho biết: Toàn huyện có 41 tổ an ninh trật tự ở cơ sở, với 150 thành viên. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ là nòng cốt hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng được 385 tổ an ninh trật tự ở cơ sở, với hơn 1.500 thành viên. Ngay sau lễ ra mắt, các tổ đã triển khai phân công nhiệm vụ đầu tiên, bố trí lực lượng để tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn khu vực, địa bàn phụ trách. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đánh dấu sự ra đời của một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện của quần chúng nhân dân.

Trước đó, triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhanh chóng, kịp thời các nhiệm vụ để kiện toàn, sắp xếp, thành lập các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời bảo đảm các điều kiện về địa điểm, nơi làm việc, trang phục, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị và các điều kiện cần thiết cho ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Hiện nay các xã, thị trấn trong tỉnh Bắc Kạn đã được bố trí Công an chính quy. Tuy nhiên với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hoạt động của lực lượng Công an xã vẫn gặp nhiều khó khăn trong quán xuyến địa bàn nên rất cần có sự tham gia của các lực lượng quần chúng ở cơ sở. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT chính là cánh tay nối dài cho lực lượng Công an xã, làm cầu nối trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"./.