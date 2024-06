Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Tổ chức huấn luyện các đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua, tuyên truyền, đặc biệt đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; 35 năm Ngày hội QPTD, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng cấp cơ sở trong LLVT tỉnh, giai đoạn 2019-2024; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đề ra phương hướng, mục tiêu chung 6 tháng cuối năm 2024, đó là: Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Bể, diễn tập phòng thủ dân sự huyện Ngân Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ; diễn tập cấp xã đạt khá trở lên, an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện các đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2019-2024; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; 35 năm Ngày hội QPTD và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt chất lượng tốt, bảo đảm an toàn. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đã xác định. Trong đó làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy. Duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.