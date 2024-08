Ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông

BBK - Sáng 05/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Tới dự có Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Đặng Quang Hùng, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh, Phó Giám đốc Sở giao thông vận tải.

Tham dự buổi lễ có đại biểu Ban An toàn giao thông tỉnh; Thanh tra Sở Giao thông vận tải; một số phòng chuyên môn của Công an tỉnh.

Các lực lượng tham dự lễ ra quân.

Tại Lễ phát động, đơn vị đã quán triệt, triển khai kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Trong đó, đợt cao điểm được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 20/7/2024 đến ngày 25/7/2024; giai đoạn 2 từ ngày 26/7/2024 đến hết ngày 20/10/2024, với 5 nhóm nhiệm vụ tập trung triển khai, đó là: Tổ chức thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh trong công tác đảm bảo TTATGT; tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tích cực tham gia công tác đảm bảo TTATGT; triển khai tốt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng, tham mưu tổ chức hiệu quả các giải pháp trong đảm bảo TTATGT; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đấu tranh phòng, chống tội phạm và đua xe trái phép.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ ra quân, các vị lãnh đạo Ban ATGT tỉnh đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông phải tập trung cao độ, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ để tổ chức triển khai có hiệu quả đợt cao điểm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, kỷ cương của người thi hành công vụ.

Sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thành phố đã đồng loạt tổ chức ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Đợt cao điểm này hướng đến mục tiêu chung là duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn toàn tỉnh./.