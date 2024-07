Sở Xây dựng tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

BBK - Chiều 18/7, Sở Xây dựng Bắc Kạn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; cán bộ, công chức Sở Xây dựng; cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh và đại diện tổ dân phố số 4, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn.

Các đại biểu tham gia "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024.

Trong chương trình ngày hội, Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của đơn vị gắn với nhiệm vụ chuyên môn, qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trước yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công chức của sở đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024 của Sở Xây dựng.

Tại ngày hội, đại diện Công an tỉnh đã trao đổi một số thông tin về âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch lợi dụng công chức, viên chức, người lao động để xâm phạm an ninh. Khái quát tình hình thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", thông tin những vấn đề xã hội đang quan tâm hiện nay như: Phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; Luật An ninh mạng; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử... Từ đó nâng cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân...

Phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Sở Xây dựng, Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nêu bật những kết quả từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh, phong trào ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu với sự tham gia của toàn xã hội, đồng thời nhân rộng những mô hình điển hình, những cách làm hay.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong việc giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan tới công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực ngành quản lý như quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch có phát sinh từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch lợi dụng công chức, viên chức, người lao động để xâm phạm an ninh, trật tự...

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Minh Cương đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị, tổ chức đoàn thể trực thuộc cơ quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; khơi dậy và phát huy sự đồng thuận, đồng lòng của công chức, người lao động và Nhân dân trong thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác xây dựng phong trào; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục công chức, người lao động về đạo đức, lối sống, tôn trọng pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; Tổ bảo vệ an ninh trật tự Sở Xây dựng phát huy vai trò nòng cốt, chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan./.