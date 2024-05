Công an Bắc Kạn với công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Anh H.V.D tại cơ quan Công an.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, thường xuyên cập nhật thông tin phản bác trên MXH, với phương châm “mỗi CBCS Công an là một tuyên truyền viên” góp phần làm tốt công tác định hướng, thông tin tích cực, lan tỏa tới Nhân dân.

Những năm gần đây, đã xảy ra một số vụ việc đối tượng đăng tải trên mạng xã hội những clip, bài viết có nội dung không đúng về cán bộ Công an, thu hút nhiều người chia sẻ, bình luận làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an. Những vụ việc như vậy đều được Công an tỉnh xử lý kịp thời, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, điển hình như:

Ngày 05/11/2020, Facebook “Đ*** H***” đăng tải hình ảnh tổ CSGT Công an huyện Pác Nặm đang thực hiện nhiệm vụ kèm nội dung xúc phạm tổ công tác. Với hành vi vi phạm cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức này, đối tượng Đ.V.H (trú tại xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm) bị Công an huyện xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 5 triệu đồng.

Ngày 30/6/2022, H.V.D trú tại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông dùng tài khoản facebook bình luận trên bài viết của 1 fanpage có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông. Tại cơ quan Công an, anh D. đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, có thái độ hợp tác, thừa nhận hành vi vi phạm, tháo gỡ bình luận và cam kết không tái phạm. Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt VPHC 5 triệu đồng đối với H.V.D.

Ngày 11/01/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện 02 người có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Đó là B.C.T và D.V.Đ, cùng trú tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể. Trước đó, B.C.T lên Facebook đăng clip Công an xã đang hỗ trợ điều tiết giao thông kèm nội dung xúc phạm uy tín lực lượng công an. D.V.Đ thấy video thì vào bình luận xúc phạm công an. Theo quy định, hành vi của hai người này có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, cơ quan công an chỉ nhắc nhở, giáo dục, răn đe và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Ngày 18/5/2023, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện tài khoản Facebook có tên "Đông Hoàng" thực hiện bình luận sai sự thật vào bài viết "Bắc Kạn: Bắt giữ đối tượng chống người thi hành công vụ" đăng trên Fanpage Công an tỉnh Bắc Kạn. Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook nêu trên là H.V.Đ. trú tại huyện Ba Bể. Làm việc với cơ quan công an, ông H.V.Đ. đã nhận thức rõ được hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ bình luận, cam kết không tái phạm.

Mới đây, ngày 26/4/2024, Công an huyện Chợ Đồn đã quyết định xử phạt VPHC số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông M.V.T, sinh năm 1988, trú tại xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn vì đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, có nội dung nói xấu, xuyên tạc ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.

Sau khi xử lý các vi phạm, lực lượng Công an đều tổ chức đăng bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tới quần chúng nhân dân; nhằm răn đe, phòng ngừa, góp phần định hướng nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng MXH với cộng đồng.

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp như: Tổ chức các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên MXH; lan tỏa thông tin tích cực, những hình ảnh đẹp về lực lượng Công an như hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện, các chiến công và hoạt động của Công an Bắc Kạn vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc Nhân dân. Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền “phủ xanh” thông tin và đấu tranh phản bác như: pano – áp phích, sáng tác thơ, bài vè… Có phương pháp duy trì và phát triển thực chất các trang thông tin này để thu hút người theo dõi, tương tác. Chủ động sáng tạo, nhạy bén trong nhận định, đánh giá nội dung thế lực thù địch sẽ lợi dụng để chống phá, xuyên tạc, để kịp thời ngăn chặn và đăng thông tin định hướng dư luận. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ các nguyên tắc ứng xử trên không gian mạng, giữ gìn kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước./.