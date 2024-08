Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - nơi hội tụ sức mạnh toàn dân

Người cũng khẳng định: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn ai hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”, “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, “Khi dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Đảng ta luôn khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân với nền tảng là “thế trận lòng dân”, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) nêu rõ: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”.

Đông đảo quần chúng nhân dân đến dự Ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ" thành phố Bắc Kạn.

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg quyết định lấy ngày 19/8 hằng năm - Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Điều này không chỉ nhằm tôn vinh vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc mà còn thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Qua 19 năm, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã thật sự là ngày hội của toàn dân, của truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là dịp biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ; đồng thời tổng kết, đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kiểm điểm và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hoạt động nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, như: Mít tinh, hội nghị gặp mặt, nói chuyện truyền thống… Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách. Vận động Nhân dân tích cực phòng ngừa, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Qua đó, hằng năm có trên 80% khu dân cư, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn và 90% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Hiện nay trên địa bàn tỉnh không còn xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cũng góp phần quan trọng trong hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 28/95 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị năm 2022-2023.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.

Để hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ "năm 2024 đem lại ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch số 331/KH-BCĐ ngày 14/5/2024 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh về tổ chức điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí vai trò, tầm quan trọng của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền an ninh nhân dân vững chắc.

Hai là, mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch vận động Nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" và các phong trào cách mạng khác trước hết phải hợp lòng dân, phải vừa sức dân, phù hợp với lợi ích của Nhân dân, xuất phát từ yêu cầu đời sống Nhân dân; coi trọng công tác tuyên truyền để Nhân dân được thông tin kịp thời về tình hình an ninh, trật tự; nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của quần chúng Nhân dân nói chung và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nói riêng trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, biện pháp vận động quần chúng và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong từng giai đoạn, từng thời kỳ phải đảm bảo thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng lĩnh vực, từng chuyên đề.

Bốn là, tích cực tham gia quản lý, giáo dục và giúp đỡ người vi phạm pháp luật ở khu dân cư cải tạo tiến bộ, hòa nhập với cộng đồng. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thi đua xây dựng khu dân cư, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Năm là, tổ chức các hoạt động Lễ hội đảm bảo nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành như: Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 2/9, Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8) để đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được trực tiếp tham gia./.