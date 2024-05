Xứng đáng là “Thanh bảo kiếm sắc bén”, “Lá chắn thép vững chắc”

BBK - Lực lượng Công an nhân dân được ví như “Thanh bảo kiếm sắc bén” của Đảng, “Lá chắn thép vững chắc” bảo vệ Nhân dân. Để đảm nhiệm tốt sứ mệnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của một lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Công an tỉnh Bắc Kạn phấn đấu xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, vì Nhân dân phục vụ.

Bắc Kạn là tỉnh miền núi có đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế - xã hội khó khăn, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Những năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã thể hiện rõ nét vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nhờ đó, tội phạm hằng năm luôn giảm, tai nạn giao thông được kiềm chế, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được duy trì và đi vào chiều sâu. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Trong năm 2023, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 176 vụ, 173 đối tượng, giảm 49 vụ so với năm 2022; tội phạm về ma túy, phát hiện xử lý 197 vụ, 225 đối tượng; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, phát hiện, xử lý 23 vụ, 30 đối tượng phạm tội và 60 vụ, 61 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế... Cơ quan Công an đã tiếp nhận, xử lý 571 tin báo, tố giác tội phạm, trong đó đã giải quyết 535 tin, đạt tỷ lệ 94%. Đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 15/12/2023 đến 29/02/2024), Công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 39/42 vụ, đạt tỷ lệ 95,2%. Tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt tỷ lệ 100%; bắt 03 đối tượng truy nã. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự 176 vụ, 221 cá nhân.

Cùng với đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng trực tiếp chiến đấu; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác trước những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Phổ biến các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; thông báo những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm.

Những kết quả trong công tác phòng, chống tội phạm đã góp phần quan trọng đem lại sự bình yên, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, để Bắc Kạn từng bước là điểm đến đầu tư, du lịch, phát triển kinh tế ổn định.

Năm 2024 là năm then chốt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Giai đoạn phát triển mới có những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt, thời điểm trước thềm đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phản động ra sức tiến hành các hoạt động chống phá, kích động chia rẽ, bôi nhọ hòng phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng. Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, an ninh chính trị, trật tự xã hội tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định; hoạt động tội phạm ngày càng phức tạp. Bất kể mọi tình huống, lực lượng Công an nhân dân phải ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Để xứng đáng là “Thanh bảo kiếm sắc bén” bảo vệ Đảng và Nhà nước, “Lá chắn thép vững chắc” bảo vệ Nhân dân, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy sức mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh mạng trên địa bàn; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại...

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Kạn không ngừng rèn luyện theo “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; trau dồi phẩm chất, đạo đức, trọng danh dự vì “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” (phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73), xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.