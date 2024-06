Công an tỉnh Bắc Kạn đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính tại Na Rì

BBK - Sáng 06/6, tại huyện Na Rì, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cấp Công an tỉnh năm 2024.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo huyện Na Rì, Công an các đơn vị liên quan và đại diện tổ chức, doanh nghiệp, người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Na Rì.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số đơn vị liên quan và Công an huyện Na Rì điều hành Hội nghị đối thoại.

Nội dung thông tin tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị. Tập trung thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Triển khai nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; mở 01 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các đợt cao điểm chuyên đề đạt được kết quả tích cực. Điều tra, khám phá 180/186 vụ, đạt tỷ lệ 96,7%. Trong đó tại huyện Na Rì, Công an huyện đã điều tra, khám phá 14/16 vụ, đạt tỷ lệ 87,5%...

Theo quy định hiện hành, Công an tỉnh Bắc Kạn có thẩm quyền quản lý và giải quyết đối với 167 TTHC thuộc 11 lĩnh vực, trong đó: Cấp tỉnh 108 thủ tục thuộc 10 lĩnh vực; cấp huyện 30 thủ tục thuộc 6 lĩnh vực; cấp xã 29 thủ tục thuộc 8 lĩnh vực.

Công tác tiếp công dân được các lực lượng chức năng, đơn vị chuyên môn tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Quy trình, thành phần hồ sơ, thời hạn, lệ phí… của từng TTHC đều được niêm yết công khai, đầy đủ tại trụ sở các đơn vị và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh. Công an tỉnh đã thực hiện các giải pháp để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, kịp thời giải đáp các yêu cầu, thắc mắc của người dân về việc giải quyết TTHC.

Người dân nêu ý kiến với lãnh đạo Công an tỉnh.

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và người dân đưa ra 11 ý kiến, kiến nghị về những nội dung như: Thông tin trên thẻ căn cước công dân có bị lộ lọt hay không? Cơ quan chức năng có biện pháp gì để quản lý các cuộc gọi làm phiền, lừa đảo qua điện thoại. Con dấu pháp nhân của các tổ chức, nếu bị mất thì làm lại ở đâu và xử phạt như thế nào? Phản ánh tình trạng thanh thiếu niên tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu; việc tập kết gỗ trên các tuyến đường gây mất an toàn giao thông. Điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh gas. Thực hiện thủ tục cấp đổi biển số xe cơ giới đường bộ theo Thông tư 24/NĐ-CP. Việc cấp đổi căn cước công dân tại chỗ cho công dân…

Quang cảnh Hội nghị.

Thông qua phiếu khảo sát lấy ý kiến tại Hội nghị, người dân đã gửi tới lãnh đạo Công an tỉnh 23 ý kiến, phản ánh về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự và góp ý xây dựng lực lượng Công an.

Thượng tá Ma Văn Hào, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh trả lời ý kiến vướng mắc của người dân liên quan đến cấp đổi biển số xe cơ giới đường bộ.

Đa số ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện đã được lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Na Rì và các đơn vị liên quan tiếp thu, trực tiếp giải đáp, làm rõ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị đối thoại.

Đối với một số ý kiến phản ánh về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Na Rì xem xét, giải quyết dứt điểm theo quy định./.